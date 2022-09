Ein derzeit noch unbekannter Mann hat am Wochenende auf Mallorca einen Urlauber attackiert, der auf sein Auto geklettert war. Der Tourist musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das geht aus dem wöchentlichen Polizeibericht über die Vorfälle am Wochenende in Alcúdia hervor.

Urlauber blieb bewusstlos liegen Wie die Ortspolizei schreibt, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (3.9.) um 23.30 Uhr zu dem Vorfall. Der betrunkene Urlauber kletterte in der kleinen Nebenstraße Carrer Portugal auf ein langsam fahrendes Auto. Der Fahrer hielt an, stieg aus und schlug dem Kletterer mitten ins Gesicht. Der Tourist, dessen Nationalität nicht genannt wird, stürzte zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Der Autofahrer floh. Die Polizei alarmierte den Rettungsdienst. Der Mann erlitt eine Gehirnerschütterung. Die Polizei sucht nun nach dem Autofahrer. Hauptsächlich kleine Delikte Insgesamt haben die Beamten am Wochenende 78 Vorfälle im Zeitraum von Freitag 22.30 Uhr bis Montag 6.30 Uhr notiert. Dabei handelte es sich meist um kleine Delikte wie einem illegalen Straßenhändler, der mit Drogen erwischt wurde und sich gegen die Festnahme wehrte, oder Fahrer von Elektro-Rollern, die gegen die Verkehrsregeln verstießen. Eine Polizeistreife wurde auf eine heftige Diskussion zwischen zwei Autofahrern aufmerksam. Den familiären Disput konnten die Beamten schnell lösen. Blöd für die Streithähne: Bei der Aktion stellte ein Polizist fest, dass die ITV, der spanische TÜV, bei beiden Autos abgelaufen war und ließ einen Wagen abschleppen. Der andere durfte auf der Straße bleiben, da der Besitzer angab, darin zu wohnen. Da das Fahrzeug des Weiteren nicht versichert war, darf es aber nicht mehr bewegt werden. Zudem nahm die Polizei zwei Urlauber wegen geschlechtsspezifischer Gewalt und eine polizeibekannte Taschendiebin fest. /rp