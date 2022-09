Ein 78-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag (6.9.) beim Baden am Strand von Can Pere Antoni in Palma de Mallorca ertrunken. Die Versuche, das Opfer wiederzubeleben, blieben erfolglos, ein Arzt stellte seinen Tod noch am Strand fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Stadtstrand von Palma. Die Rettungsschwimmer wurden auf einen Mann aufmerksam, der mit Herz- und Atemstillstand im Meer trieb. Sie zogen den türkischen Urlauber, der in England lebte, aus dem Wasser und begannen mit der Wiederbelebung. Auch mehrere Krankenwagen wurden zum Einsatzort geschickt. Das medizinische Personal konnte allerdings nichts mehr für ihn tun. Herbeigerufene Polizisten schirmten den Unglücksort mithilfe von Strandliegen gegen die Blicke von Neugierigen ab. Zum Zeitpunkt des Unglücks war der Strand wie üblich im Sommer gut besucht. Der 78-jährige Mann war nach Informationen der Online-Plattform "Crónica Balear" gemeinsam mit seiner Frau im Urlaub auf Mallorca. /jk