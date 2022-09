Da denkt man, der Hochsommer auf Mallorca ist vorbei, und dann haut der Wettergott nochmal eine Hitzewelle raus. Zum Start in die neue Woche sollen die Temperaturen auf der Insel die 40-Grad-Marke knacken. Vorher gibt es ein wechselhaftes Wochenende.

Der Mittwoch ist grau gestartet. Im Tagesverlauf verziehen sich die Wolken. Am Nachmittag scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen an den Küsten knapp über der 30-Grad-Marke. In der Inselmitte sind bis zu 33 Grad möglich. Die Wassertemperatur liegt laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bei 27 Grad an der Playa de Muro und 29 Grad an der Playa de Palma.

Im Norden der Insel wird vor extremer Waldbrandgefahr gewarnt:

Das Wetter bleibt erstmal konstant

Bis auf Inca (19 Grad) gibt es inselweit eine Tropennacht. Besonders in Palma de Mallorca und Andratx bleibt es bei 23 Grad sehr warm. Der Donnerstag startet neblig. Darauf folgt ein Sonne-Wolken-Mix. Im Nordosten besteht eine geringe Möglichkeit auf ein paar Regentropfen. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum und liegen zwischen 30 und 34 Grad.

Genauso geht es am Freitag weiter, wobei die Anzahl der Wolken am Himmel etwas größer ist und am Nachmittag die Regenwahrscheinlichkeit steigt. Am Samstag scheint zwar auch immer wieder die Sonne, in den bewölkten Phasen kann es aber regnen und gewittern. Die Temperaturen sind dann noch unverändert.

Ab Sonntag wird es heiß

Ab Sonntag dürfte die diesmal wohl kurze Hitzewelle starten. In der Inselmitte liegen die Höchstwerte bei 37 Grad. Das dürfte die Hitzewarnstufe Gelb mit sich bringen. Am Montag ist die Warnstufe Orange wahrscheinlich, wenn es in Inca 40 Grad geben soll. Der Sonne-Wolken-Mix bleibt erhalten. Auch am Dienstag sind nach derzeitiger Prognose noch 38 Grad in der Inselmitte möglich, der Tag wird allerdings grau.

An den Küsten bleibt es jeweils kühler. Zudem gilt zu berücksichtigen, dass die Wetterprognosen nur in den kommenden drei Tagen präzise sind. Es kann daher sein, dass Aemet die Daten nochmal aktualisiert.