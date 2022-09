Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca zwei Männer festgenommen, die einen Badegast am Stadtstrand Can Pere Antoni überfallen und mit einem Messer bedroht haben sollen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (6.9.) gegen vier Uhr morgens.

Der Badegast war gerade im Wasser gewesen, als er bemerkte, dass drei Personen in der Nähe seiner Habseligkeiten herumstreunten, die er am Strand gelassen hatte. Daraufhin verließ er das Wasser und setzte sich neben seine Sachen. Doch in dem Moment stürzten sich die Männer auf seine Tasche. Der Badegast versuchte sie daran zu hindern, mit der Tasche zu verschwinden. Daraufhin zückte einer der Räuber ein Messer und bedrohte ihn. Dennoch konnte der Mann seine Tasche verteidigen und die Täter flüchteten. Polizei findet bei Durchsuchung elektronische Geräte Eine herbeigerufene Patrouille der Nationalpolizei entdeckte kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts eine Gruppe Männer, auf die die Beschreibung des Opfers zutraf. Alle waren polizeibekannt. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mehrere elektronische Geräte bei einem der Männer. Dieser gab an, er hätte sie zufällig am Strand gefunden. Der Badegast erkannte bei einer Gegenüberstellung zwei der Männer, die ihn überfallen hatten. Diese wurden daraufhin festgenommen.