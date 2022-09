Ein 80-Jähriger ist am Mittwochnachmittag (7.9.) in der Gegend von Port d'Andratx auf Mallorca bei einem Badeunfall gestorben. Wie der Rettungsdienst Samu 061 mitteilte, hatten Zeugen um 16.40 Uhr den Notruf alarmiert, weil der Mann in der Cala Racó offenbar ertrunken war.

Ortspolizei und Seenotrettung waren beteiligt Er wurde auf einem Boot an den Hafen von Andratx gebracht, wo bereits mehrere Rettungswagen auf ihn warteten. Dort erklärten die Sanitäter den 80-Jährigen offiziell für tot. An dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst die Ortspolizei von Andratx und die Seenotrettung beteiligt. In letzter Zeit häufen sich auf Mallorca die Badeunfälle. Vor allem Kinder und ältere Menschen sind gefährdet. Erst am Dienstag (6.9.) war ein 78-jähriger Urlauber ertrunken. Am 26. August war ein 17 Monate altes Kleinkind gestorben, das mehrere Minuten im Hotelpool unter Wasser war.