Als Herbst- oder Winterurlauber auf Mallorca fragt man sich häufig, ob man in den kühleren Monaten noch im Meer baden kann. Natürlich ist das eine subjektive Einschätzung jedes Einzelnen, die vom persönlichen Kälteempfinden abhängt. Dennoch ist es dieses Jahr wahrscheinlich, dass auch im Spätherbst der Sprung ins Wasser für Warmduscher möglich ist. Ursache dafür ist die Rekordhitze im Sommer. Die MZ hat bei den Wetterexperten nachgefragt.

Die Wassertemperatur im Meer vor Mallorca hat in diesem Sommer die 30-Grad-Marke geknackt. "Vorhersagen sind schwierig zu treffen, aber alles deutet darauf hin, dass es auch so in den kommenden Monaten bleibt", sagt ein Sprecher des spanischen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen.

Wassertemperatur gleicht sich mit Verzögerung der Luft an

Die Meerestemperatur ist abhängig von der Lufttemperatur. "Mit etwa einer Woche Verzögerung gleicht sich die Wassertemperatur der Luft an", so der Aemet-Sprecher. "Unsere Herbstvorhersage geht davon aus, dass es wärmer als in den Vorjahren wird." Das Gleiche gilt dann für das Wasser. Wobei der Sprecher darauf verweist, dass die Langzeit-Prognosen meist sehr ungenau sind.

So warm ist das Wasser normalerweise im September, Oktober, November und Dezember

Laut Aemet hat das Meer vor Mallorca im September eine Durchschnittstemperatur von 23 bis 24 Grad. Stand Donnerstag (8.9.) sind es an der Playa de Palma jedoch 29 Grad, an der Playa de Muro 28 Grad. "Auf hoher See haben wir bereits gemerkt, dass die Temperaturen gesunken sind. Dort liegen die Werte um die 25 Grad. In den Buchten ist es immer ein Stück wärmer", sagt der Sprecher.

Im Oktober liegt die Meerestemperatur an den Küsten im Durchschnitt bei 21 bis 22 Grad. Geht man davon aus, dass es dieses Jahr ein bis zwei Grad mehr sein dürften, ist das Bad im Meer problemlos möglich. "Selbst Anfang November könnte die 20-Grad-Marke noch geknackt werden. Hier liegt der Durchschnitt eigentlich bei 18 bis 19 Grad", sagt der Sprecher.

Bei 15 bis 16 Grad im Dezember dürfte es selbst mit den zusätzlichen ein, zwei Grad in diesem Jahr zu kalt sein. Wobei viele Leute die Tradition pflegen, sich Weihnachten oder Silvester in die Fluten zu werfen.