Das kam unerwartet: Im Nordosten von Mallorca hat sich eine Gewitterfront gebildet. Der spanische Wetterdienst gab daher spontan für Donnerstag (8.9.) die Warnstufe Gelb aus. Die eigentliche Prognose hatte hauptsächlich von Sonnenschein und höchstens wenigen Regentropfen in den bewölkten Phasen gesprochen. Auch in den kommenden Tagen kann es zu heftigen Regenfällen und Gewitter kommen.

Hagel und Regenbogen im Inselosten

In Cala Millor hat es offenbar auch gehagelt, der Niederschlag hat für einen Regenbogen gesorgt. Die Warnstufe Gelb gilt noch bis 19 Uhr im Norden, Osten und in der Inselmitte. Sie warnt vor Starkregen bis zu 30 Litern pro Quadratmeter und Stunde sowie Gewitter.

In den sozialen Netzwerken sind Fotos und Videos des Unwetters zu sehen:

Auch in den kommenden Tagen hat Aemet eine Warnstufe ausgegeben. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass ein heftiges Unwetter über die Insel zieht. Es ist eine Art Vorsichtsmaßnahme. Am Freitag gilt die Warnstufe Gelb von 12 bis 20 Uhr im Norden der Insel. Am Samstag von 12 bis 18 Uhr in der Inselmitte und im Süden. Wobei Aemet die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca "nur" mit 70 Prozent beziffert.

Auf den Regen folgt die Hitze

Es ist daher auch möglich, dass überwiegend die Sonne scheint. Spätestens am Sonntag ist das der Fall. Dann sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf 0 Prozent. Wobei es zu einer anderen Warnstufe kommen könnte. Denn die Temperaturen sollen steigen, in der Inselmitte könnte die Hitzewarnstufe Gelb ausgerufen werden. Wenn nicht am Sonntag, dann ziemlich sicher am Montag.

Die ursprüngliche Prognose mit 40 Grad in Inca hat der Wetterdienst zwar revidiert, spricht derzeit aber dennoch von 37 Grad. Ab Dienstag soll das Wetter grau werden, Mittwoch brechen die Temperaturen ein. Die Höchstwerte liegen dann nur noch um die 30-Grad-Marke. So langsam nähern wir uns eben doch dem Herbst auf Mallorca. /rp