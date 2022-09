Die Nationalpolizei hat am Dienstag (6.9.) an der Playa de Palma innerhalb von zwei Stunden fünf Diebe festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle in den frühen Morgenstunden. Um 1.30 Uhr bemerkte eine Streife in Zivil, dass vier Menschen sich auf den Strand schlichen, um badende Touristen zu beklauen. Die Beamten stoppten die Männer und durchsuchten sie. Dabei fanden sie mehrere Handys und Bargeld. Die Beute wurde direkt wieder den Besitzern zurückgegeben.

Dieb versteckt sich hinter Liegen-Stapel Zwei Stunden später, gegen 3.30 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall ganz in der Nähe. Eine andere Zivilstreife der Nationalpolizei beobachtete einen jungen Mann dabei, wie er sich auf den Strand schlich und hinter aufgestapelten Liegen versteckte, um nicht von den Touristen gesehen zu werden, die im Wasser waren. Daraufhin lief er zu dem Ort, wo das Urlauberpaar seine Sachen liegen gelassen hatte. Er nahm Gegenstände aus der Tasche und verließ den Strand. Auch dieser Mann wurde wegen Diebstahls festgenommen, die Beamten gaben dem Pärchen ihre Handys und ihr Bargeld zurück. Unter den festgenommenen Männern waren zwei Minderjährige, die anderen drei waren 20, 23 und 29 Jahre alt. /mwp