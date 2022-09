Die Guardia Civil hat in der Gemeinde Marratxí auf Mallorca zwei Männer festgenommen, die einen Tankbetrug ausgeübt haben sollen. Ihnen wird vorgeworfen, die Tankkarte eines Unternehmens geklaut und damit im großen Stil an Tankstellen Kanister gefüllt zu haben, die sie im Kofferraum ihres Autos lagerten. Das Ziel der beiden war, das Benzin zu einem günstigen Preis an Dritte weiterzuverkaufen.

Der Betrug ging über einen längeren Zeitraum. Insgesamt tankten sie 80 Mal und belasteten die Tankkarte mit 23.000 Euro. An einem einzigen Tag schafften sie es, Benzin im Wert von 1.900 Euro zu tanken. Die Guardia Civil begann mit den Ermittlungen, nachdem die Firma den Diebstahl der Karte und die Abbuchungen bemerkte und daraufhin Anzeige erstattete. Nach der Festnahme konzentrieren sich die Ermittlungen nun auf diejenigen, die das Benzin von den beiden Dieben gekauft haben. Weitere Festnahmen werden nicht ausgeschlossen. /pss