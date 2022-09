Ein Feuer in der Einkaufspassage Galerías Velázquez hat am Samstagnachmittag (10.11.) im Zentrum von Palma de Mallorca für Aufregung gesorgt. Dichter Rauch trat aus den beiden Eingängen im Carrer Velázquez und in der Volta de la Mercé.

Das Feuer brach gegen 18 Uhr aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten die Bewohner des Gebäudes über der kleinen Passage. Verletzt wurde niemand, es dauerte allerdings, bis der Brand vollkommen gelöscht war und die Anwohner zurück in ihre Wohnungen konnten. Als Vorsichtsmaßnahme sperrte die Ortspolizei die Fußgängerzone im Carrer Velázquez. Die Ursache des Feuers wird noch untersucht. /pss