Es ist schon fast Mitte September und die Hitze lässt zum Leidwesen vieler Menschen auf Mallorca nicht nach: Für Montag (12.9.) hat der spanische Wetterdienst Aemet für weite Teile der Insel Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen ausgerufen. Besondere Vorsicht gilt zwischen 12 und 19 Uhr.

Von den ursprünglich angekündigten 40 Grad ist zwar nicht mehr die Rede, aber in weiten Teilen der Tramuntana sowie in den Gemeinde Llucmajor und Inca werden 36 Grad erreicht. In Palma ist es mit 35 Grad nur unwesentlich kühler. Im Laufe des Tages sind in verschiedenen Teilen der Insel Wolken zu sehen. Niederschläge werden aber nicht erwartet.

In der Nacht bleiben die Temperaturen hoch. Gegen Mitternacht werden in der Inselhauptstadt immer noch 27 Grad erwartet. Aber auch in Artà und Santanyí ist es mit 25 Grad immer noch sehr warm. Auf der ganzen Insel wird eine Tropennacht erwartet.

Am Dienstag wird es noch heißer

Am Dienstag bietet sich ein ähnliches Bild, mit dem Unterschied, dass die Temperaturen örtlich teilweise noch höher liegen als am Montag. In Santa Maria und Sóller erreicht das Thermometer 38 Grad, in Pollença und Inca 37 Grad. Es gilt erneut Warnstufe Gelb. Wer kann, sollte in den Nordosten fahren. In Cala Ratjada und Artà werden fast angenehme 32 Grad erwartet. Am Nachmittag ziehen über der gesamten Insel Wolken auf. Auch hier sollen die Niederschläge aber ausbleiben. Es folgt eine weitere Tropennacht.

Fünf Prozent Regenwahrscheinlichkeit

Am Mittwoch ist es tagsüber komplett bewölkt. Wer sich Hoffnungen auf ein paar Tropfen macht, könnte Glück haben. Aemet rechnet mit einer fünfprozentigen Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen gehen immerhin im Vergleich zu den beiden Vortagen ein wenig herunter und erreichen Maximalwerte von 35 Grad.

Gegen Ende der Woche könnte es dann tatsächlich regnen. Allerdings sind diese Voraussagen noch zu ungenau, um sich darauf wirklich verlassen zu können. /pss