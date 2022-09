Der Hochsommer hat sich auf Mallorca mit einer kurzen Hitzewelle verabschiedet. Am Dienstag (13.9.) gilt vielleicht das letzte Mal dieses Jahr die Hitzewarnstufe Gelb. Danach wird es auf der Insel grau und regnerisch. Die Temperaturen sinken unter die 30-Grad-Marke. Die Zeit der Tropennächte ist wohl endlich vorbei.

Noch einen Tag Hitze

Bis es so weit ist, kann am Dienstag noch einmal der Sommer genossen werden. Bis zu 37 Grad sind möglich. Mit Ausnahme des Inselostens gilt auf Mallorca die Warnstufe Gelb von 12 bis 19 Uhr. Die Sonne wechselt sich mit den Wolken ab. Die Wassertemperatur beträgt derzeit an der Playa de Palma 29 Grad, an der Playa de Muro 27 Grad. Das ist zwei bis drei Grad mehr als gewöhnlich zu dieser Jahreszeit.

Am Abend zieht der Himmel zu, und es kann zu Regen und Gewitter kommen. Die Regentropfen wären mit Saharastaub versetzt, der in der Atmosphäre herumschwirrt. In den Bergen der Tramuntana kann es in der Nacht stürmen. Es gibt bei Temperaturen zwischen 21 und 16 Grad inselweit eine Tropennacht.

Grau mit wenig Regen

Auch am Mittwochmorgen kann der Wind in der Tramuntana noch böig werden. Die Sonne zeigt sich eher selten, es bleibt grau. Die Regenwahrscheinlichkeit ist zwar recht niedrig. Gewitter können aber nicht ausgeschlossen werden. Die Temperaturen sinken leicht: Die Höchstwerte liegen bei 34 Grad, die Nacht wird deutlich kühler.

Der Donnerstagvormittag wird laut spanischem Wetterdienst Aemet ziemlich mies. Starkregen, Hagel und Gewitter sind möglich. Kurzfristig kann noch eine Unwetterwarnung ausgegeben werden. Die Temperaturen sinken, knacken aber noch knapp die 30-Grad-Marke. Am Nachmittag wird das Wetter besser.

Freitag regnet es auf jeden Fall

Ziemlich sicher regnet es am Freitag. Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in der Inselmitte mit 100 Prozent, im Süden um Palma de Mallorca mit 95 Prozent. Ähnlich sieht es am Samstag aus. Erst am Sonntag soll die Sonne wieder scheinen. Die Temperaturen sinken weiter. Besonders nachts dürfte das für viele Menschen eine Erleichterung sein. Bei 15 Grad in der Inselmitte braucht es vielleicht sogar schon wieder eine dünne Decke zum Schlafen. /rp