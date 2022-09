Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe wegen Unwetters auf Mallorca erhöht. Schon am Donnerstagnachmittag (15.9.) erreicht das Tief aus dem Norden die Insel. Besonders heftig soll es am Freitag werden. Ab Samstagvormittag scheint dann wohl wieder die Sonne.

Nachdem bereits in der Nacht auf Mittwoch Hitzerekorde aufgestellt wurden, hat Aemet nun auch in der Nacht auf Donnerstag die höchsten Tiefstwerte seit Erfassung der Wetterdaten in einigen Orten gemessen:

Després dels rècords de temp. mínimes altes per un mes de setembre, de dia 13, ahir es varen tornar a superar a moltes estacions.

Destaca l'aeroport de Menorca, amb 28,8ºC, la mínima més alta per a qualsevol mes de l'any.

Avui ja han baixat.https://t.co/k2b3VTumhG pic.twitter.com/w9vjSzOuef — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 15 de septiembre de 2022

Schon am Donnerstag Warnstufe Gelb

Ab 14 Uhr gilt am Donnerstag die Warnstufe Gelb wegen Starkregen und Gewitter im Norden Mallorcas. Aemet rechnet mit bis zu 20 Litern Niederschlag binnen einer Stunde pro Quadratmeter. Auch Hagel ist möglich. Im Süden um Palma de Mallorca bleibt es trocken und sonnig. Um 19 Uhr ist auch die Warnstufe im Norden wieder aufgehoben. Nur die Inselmitte kommt um die Tropennacht herum. Dort erreichen die Temperaturen in der Nacht Tiefstwerte um die 19 Grad. An den Küsten bleibt es bei 22 Grad warm.

Am Freitag im Norden, Osten und der Inselmitte aufpassen!

Auch am Freitag beginnt das Unwetter im Norden. Dort gilt die Warnstufe Gelb bereits ab Mitternacht. Ab 12 Uhr gilt inselweit Warnstufe Gelb wegen Gewitter und Warnstufe Orange wegen Starkregen. Bis zu 50 Liter sollen pro Stunde vom Himmel prasseln. Wieder ist Hagel möglich. Besonders heftig soll das Unwetter in der Inselmitte, im Norden und im Osten ausfallen. Die Temperaturen sinken und bleiben auf der ganzen Insel unter der 30-Grad-Marke. Auch nachts wird es spürbar kühler.

Die Warnstufen gelten bis 20 Uhr und am Samstag ab Mitternacht bis 8 Uhr. Dann allerdings nur im Norden, Osten und Westen mit der Warnstufe Gelb wegen Starkregen und Gewitter. An den Küsten dort gilt zudem Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs.

Erneut sollen die Tagestemperaturen am Samstag sinken und dann nur noch bei Höchstwerten von 27 Grad liegen, in der Inselmitte zum Teil sogar bei 24 Grad. Schon am Sonntag steigen sie aber wieder auf 29 Grad. Bei Sonnenschein ist ein Strandtag möglich. /rp