In den Bergen um Lluc hat am Freitagmittag (16.9.) das angekündigte heftige Unwetter begonnen. Die ersten Blitze waren am Himmel zu sehen und der Regen setzte ein. In Palma de Mallorca zieht der Himmel langsam zu. Bis 20 Uhr gilt inselweit die Warnstufe Orange wegen Starkregen und Warnstufe Gelb wegen Gewitter. Auch wenn es in manchen Orten auf der Insel noch sonnig ist, sollten die Strände langsam geräumt werden.