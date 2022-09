Am Sonntagmorgen (18.9.) um 7.30 Uhr ist ein Rohrbruch in Palma de Mallorca aufgetreten. Fast 600 Haushalte und insgesamt 1.800 Einwohner im Zentrum haben deshalb aktuell kein fließendes Wasser. Betroffen ist der Bereich der Avinguda d'Alemanya und ihrer Umgebung.

Die Polizei begab sich an den Ort des Geschehens, der Hausnummer 7. Sie sperrte einen Abschnitt der Straße für den Verkehr, der stark überflutet war und mehrere Wohnhäuser in der Umgebung sowie Geschäfte betraf. Anwohner wurden mit Mopps gesehen, wie sie versuchten, das Wasser aus den Hauseingängen auf Straßenniveau zu entfernen.

Auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren den ganzen Vormittag in dem Gebiet im Einsatz. Sie mussten das Wasser abpumpen, das eine Tiefgarage und den Aufzugsschacht eines an der Straße gelegenen Gebäudes geflutet hatte, während die Ortspolizei den Verkehr regelte.

Arbeiter der Stadtwerke sind seit 8 Uhr morgens mit den Reparaturen beschäftigt

Der durch das Wasserleck entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Arbeiter der Stadtwerke Emaya machten sich um 8 Uhr morgens an die Arbeit, um den Rohrbruch zu reparieren. Es wird erwartet, dass die Wasserversorgung um 18 Uhr wieder aufgenommen werden kann.

Nach Angaben der Stadt sind rund 590 Haushalte sowie Geschäfte und ein Hotel von den Wasserausfällen betroffen. So musste zum Beispiel die Bodega La Rambla in der Vía Roma an diesem Sonntag wegen des Rohrbruchs und des daraus resultierenden Stromausfalls schließen. /bro