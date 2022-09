Die Ortspolizei in Palma de Mallorca hat eine Urlauberin vor dem sicheren Tod gerettet. Die Urlauberin, die an Alzheimer leidet, wurde am Freitagvormittag (16.9.) am Flughafen als vermisst gemeldet.

Mehr zum Thema Wie ein Polizist einem zweijährigen Urlauberkind an der Playa de Palma das Leben rettete