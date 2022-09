Erneut ist ein Mensch in diesem Jahr im Meer vor Mallorca ertrunken: Eine 65-jährige Spanierin starb am Sonntagnachmittag (18.9.) am Strand von Alcúdia auf Mallorca. Das Unglück ereignete sich gegen 15 Uhr.

Die Frau wurde von den Rettungsschwimmern aus dem Wasser geholt. Diese leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten aber nur noch ihren Tod feststellen. Bei dem Opfer soll es sich um eine Urlauberin handeln. /pss