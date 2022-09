Ein 39-Jähriger ist am Montagmittag (19.9.) in der Nähe der Cala Llamp auf Mallorca während der Arbeit aus sieben Metern in die Tiefe gestürzt. Das Unglück ereignete sich gegen 12.45 Uhr im Carrer Gerret.

