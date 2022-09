Ein 80-jähriger Deutscher ist am Dienstag (20.9.) in einem Pool in der Gemeinde Santanyí ertrunken. Der tragische Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr in einem Haus in der Siedlung Cala Egos in Cala d'Or.

Familienangehörige fanden den Senior bewusstlos im Wasser. Sie führten erste Wiederbelebungsversuche durch, während die Rettungsdienste auf dem Weg zum Ort des Geschehens waren. Die Sanitäter konnten allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Derzeit ist noch unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Auch ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Verstorbenen um einen Urlauber oder einen Residenten handelt. /pss