Laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet soll es ab Mittwoch (21.9.) eine Woche lang auf Mallorca Regenwetter geben. Zu Beginn dieser regnerischen Phase gilt die Warnstufe Gelb. Neben Starkregen kann es zu heftigen Gewittern kommen.

25 Liter Niederschlag pro Quadratmeter

Die Warnstufe gilt am Mittwoch bis 20 Uhr im Süden rund um Palma de Mallorca, Llucmajor und Andratx sowie in der Inselmitte. Mit 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und Stunde rechnet der Wetterdienst. In den Mittagsstunden gibt es noch einen Sonne-Wolken-Mix. Wahrscheinlich zieht der Himmel gegen 14 Uhr zu. Am Abend bleibt es bewölkt, die Regenwahrscheinlichkeit sinkt aber. Die Temperaturen liegen knapp unter der 30-Grad-Marke, in der Inselmitte ist es etwas wärmer als an den Küsten. In der Nacht sinken die Werte auf 16 bis 19 Grad.

Am Donnerstag gilt die Warnstufe Gelb nur noch im Süden und zwar ab Mitternacht bis 18 Uhr. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte von 27 Grad. Der Wind weht schwach, an den Küsten etwas böiger.

Herbstbeginn wechselhaft

Auch in den kommenden Tagen soll es regnen, wobei es wohl nicht permanent wie aus Kübeln schütten wird. Es wird auch sonnige Phasen geben. Zum Herbstbeginn am Freitag regnet es nur in vereinzelten Ortschaften und leicht. Aemet schätzt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca am Vormittag auf 45 Prozent, am Nachmittag auf 80 Prozent. Die Temperaturen steigen wieder leicht und knacken im Norden wohl sogar die 30-Grad-Marke.

Das Wochenende startet ebenfalls wechselhaft. Wobei der Samstag wohl der einzige Tag ist, an dem die Sonne etwas scheint. Wolken und Regen sind aber auch möglich. Die Temperaturen steigen erneut leicht auf 31 Grad im Norden, im Süden ist es bei 28 Grad kühler.

Am Sonntag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent. Der ganze Tag wird grau. Die Temperaturen sinken auf 27 Grad. In der neuen Woche soll es noch kühler werden. Der Regen hört laut derzeitiger Prognose erstmal nicht auf. /rp