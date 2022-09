In der Nacht auf Sonntag (25.9.) haben schwere Gewitter Mallorca heimgesucht. Wie der spanische Wetterdienst Aemet auf seinem Twitter-Kanal mitteilt, gingen rund um die Balearen mehr als 16.000 Blitze nieder. Von Überschwemmungen und Hagelschlag wie auf der Nachbarinsel Menorca blieb Mallorca allerdings verschont. Im Westen und Südwesten sowie in Palma de Mallorca hielten die Gewitter am Sonntagmorgen weiter an, in Cala Ratjada und anderen Orten im Nordosten dagegen kam bereits wieder die Sonne zum Vorschein.

Des de Es Figueral-Marratxí, mirant cap es festival@AEMET_Baleares @BalearsClima @MetIllesBalears @TempsIB3 @ecazatormentas pic.twitter.com/QNieHk8MEL — Elisa Comas Ribas (@mariaelisacomas) 24 de septiembre de 2022 Gegen Mittag legen sich laut der Aemet-Vorhersage die Gewitter in weiten Teilen der Insel, vereinzelt kann es noch zu Schauern kommen, diese können aber heftig ausfallen. Die Warnstufe Orange wegen Gewitter bleibt daher bestehen - ebenso wie das aufkommende Herbst-Feeling: Der Himmel bleibt weitgehend wolkenbedeckt, der Wind weht stark aus Nordost, die Temperaturen liegen bei maximal 25 Grad, am Abend kühlt es deutlich ab. In der Nacht auf Montag (26.9.) hält die Gewittergefahr an, die Warnstufe bleibt noch bis 9 Uhr bestehen. Nach einem Sonne-Wolken-Regenmix am Vormittag bleibt es ab Mittag trocken, im Nordosten zeigt sich der Himmel dann sogar wolkenlos. Goldener Herbsttag am Mittwoch Für Dienstag (27.9.) sagt der spanische Wetterdienst am Vormittag Schauer im Norden und Nordosten der Insel vorher, ab nachmittags bleibt es vorwiegend trocken und die Sonne kommt wieder zum Zuge. Es wird maximal 25 Grad warm, nachts kühlen die Temperaturen auf 15 Grad in Manacor und 18 Grad in Palma ab. Am Mittwoch (28.9.) zeigt sich der Herbst von seiner goldenen Seite. Es ist trocken und überwiegend sonnig bei Höchsttemperaturen von 28 Grad in Pollença und 26 Grad in Santanyí. Genießen Sie es, denn für Donnerstag sind erneut Schauer angekündigt. /somo