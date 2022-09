Ein lauter Knall hat am Sonntagmittag (25.9.) die Bewohner des Carrer Isaac Peral in der zweiten Meereslinie von Can Picafort überrascht. Erschrocken stellten sie fest, dass ein großer Teil des Daches des Erdgeschosses von Hausnummer 52 eingestürzt war. Der ältere Mann, der dort wohnt, hatte Glück, denn der Einsturz betraf nicht das Zimmer, in dem er sich gerade aufhielt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr in einem zweistöckigen Gebäude mit zwei Wohnungen. Die Terrasse des ersten Stocks, die zugleich das Dach des Erdgeschosses ist, gab fast vollständig nach. Der Senior, der allein in dem Haus lebt, öffnete das Fenster seines Schlafzimmers, in dem er sich zu diesem Zeitpunkt ausgeruht hatte, und rief um Hilfe. Der Mann musste mit Hilfe einer Leiter durch ein Fenster herausgeholt werden Die Trümmer blockierten den Ausgang, und Nachbarn und Beamte der Ortspolizei von Santa Margalida mussten den 80-Jährigen mit Hilfe einer Leiter durch ein Fenster herausholen. Der Mann war zwar nervös und benommen, aber ansonsten wohlauf, wie der Rettungsdienst erklärte. Patrouillen der Ortspolizei und der Guardia Civil, ein Krankenwagen und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Das medizinische Personal versorgte den Senior, untersuchte ihn im Krankenwagen und stellte fest, dass er keine schwerwiegenden Verletzungen hatte und nicht in ein Gesundheitszentrum gebracht werden musste. Ein Verwandter nahm sich seiner an, um ihm eine Unterkunft zu verschaffen. Das Gebäude ist durch die Schäden unbewohnbar Die Feuerwehr inspizierte das Gebäude und stellte fest, dass es aufgrund der durch den Einsturz verursachten Schäden unbewohnbar ist. Die Bewohner des ersten Stocks wurden ebenfalls evakuiert und das Haus wurde von der Ortspolizei abgeriegelt. Ein Techniker des Rathauses von Santa Margalida soll heute den Zustand des Gebäudes begutachten, um festzustellen, welche Maßnahmen zur Sanierung ergriffen werden sollten. Terrasseneinstürze in der Gegend von Son Bauló in Can Picafort sind relativ häufig. Viele der Gebäude sind fast ein halbes Jahrhundert alt und haben durch ihre Nähe zum Meer gelitten, da die Feuchtigkeit das Material angegriffen hat. /bro