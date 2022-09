Das Unwetter in der Nacht auf Montag (26.9.) hat vor allem im Südosten der Insel zu schweren Sachschäden geführt. Allein in der Cala Figuera (Gemeinde Santanyí) wurde ein Dutzend Autos von den Wassermassen mitgerissen. Die Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt.

In der Cala Mondragó wurde der halbe Strand vom Sturzbach weggespült. Der Schlamm färbte das Wasser in der beliebten Badebucht bräunlich. An einigen Stränden wie etwa der Cala Santanyí - wo 164 Liter pro Quadratmeter fielen - wurden Liegen, Sonnenschirme und Tretboote mitgerissen.

Desenes de vehicles afectats a Cala Figuera per la barrumbada d'aigua que va caure ahir vespre. Avui dematí s'ha pogut veure millor els danys materials. Allà hi van caure 163 litres per metre quadrat.



