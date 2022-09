Die Policía Nacional hat am Freitag (23.9.) zwei Männer festgenommen, die am Flughafen Mallorca das Gepäck von Urlaubern gestohlen haben. Dabei hatten sich die Diebe selbst als Touristen verkleidet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag (27.9.) hervor.

Die Männer im Alter von 26 und 31 Jahren aus Algerien hatten sich als französische Urlauber getarnt. Dafür buchten sie eine billige Unterkunft an der Playa de Palma und benutzten gefälschte Ausweise. Für ihren Raubzug begaben sich die Diebe an den Flughafen. Sie hatten einen Koffer dabei, damit sie wie Reisende aussehen. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, sollen die Männer mehrfach ihre Masche durchgezogen haben. Die Überwachungskameras des Flughafens filmten sie dabei.

So lief die Masche der Diebe ab

Einer der Diebe näherte sich dem Opfer in der Ankunftshalle oder im Parkhaus und lenkte es ab. Der Komplize schnappte sich daraufhin das Gepäck. Im Anschluss verschwanden die Diebe schnellstmöglich. Eine Frau erstattete Anzeige, woraufhin die Polizei ermittelte. Am Freitag nahmen die Beamten die beiden Männer in der Unterkunft an der Playa de Palma fest. Dort fanden sie Diebesgut, das auf einen Wert von mehr als 2.000 Euro geschätzt wurde.

Richter ordnet Flughafenverbot an

Ein Untersuchungsrichter in Palma ließ die Männer zwar direkt laufen, ordnete am Samstag aber an, dass sich die Diebe künftig nicht mehr dem Flughafen nähern dürfen. Die Polizei verweist nochmal darauf, dass Reisende immer ihr Gepäck im Auge behalten sollen. Die Lockvogel-Taktik sei sehr beliebt. Besonders an den Schaltern der Autoverleiher komme es oft zu Gelegenheiten für Diebe. 84 Personen hat die Polizei in diesem Jahr schon auf dem Flughafen festgenommen. 34 davon waren mit gefälschten Ausweisen unterwegs, die anderen hatten eine Straftat begangen. /rp