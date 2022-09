Der Herbstregen legt auf Mallorca eine kurze Pause ein. Die Sonne scheint, die hohen Wassertemperaturen machen ein Bad im Meer noch möglich. Wobei an manchen Küsten Obacht gilt. Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Dienstag (27.9.) und Mittwoch die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Zwei Tage Sonnenschein

Glaubt man der Wetterkarte von Aemet, soll es den ganzen Dienstag im Sóller-Tal regnen. Ein Blick auf die MZ-Livecam zeigt, dass es tatsächlich bewölkt im Küstenort im Westen ist. Das ist erstaunlich, da auf der restlichen Insel die Sonne bei nahezu strahlend blauem Himmel scheint. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 24 bis 25 Grad auf Mallorca. Das Wasser an der Playa de Palma und Playa de Muro misst derzeit 26 Grad.

Von 12 bis 20 Uhr gilt an den Küsten - Ausnahme der Inselosten - die Warnstufe Gelb, die auf zwei Meter hohe Wellen und 50 km/h schnelle Windböen hinweist. Auch auf der Insel kann der Wind aus westlicher Richtung mitunter stürmisch wehen. Nach Sonnenuntergang um 19.40 Uhr wird es frisch. Die Tiefstwerte liegen bei 14 Grad in der Inselmitte, 18 bis 19 Grad an den Küsten.

Am Mittwoch geht es ähnlich weiter, wobei diesmal auch in Sóller die Sonne scheint. Die Temperaturen gleichen denen vom Dienstag. Die Warnstufe Gelb gilt dann nur noch an der Nord- und Westküste, erneut im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr.

Regen setzt ein, Unwetter ist möglich

Ab Donnerstag wird es dann wieder wechselhaft. Während sich am Vormittag noch die Sonne zeigt, wird es am Nachmittag eher mies. Regen, Hagel und heftige Gewitter sind möglich. Noch hat Aemet keine Unwetter-Warnung ausgegeben.

Für die MZ-Preisverleihung am Freitag ist Daumendrücken angesagt. Tagsüber soll das schlechte Wetter vom Vortag weitergehen. Sprich erneut kann es hageln, regnen, blitzen und donnern. Am frühen Abend soll nach derzeitiger Prognose jedoch einen Sonne-Wolken-Mix geben. Der erste Blick aufs Wochenende verspricht ideales Wanderwetter: Bei 23 bis 25 Grad nicht zu heiß, Sonne und Wolken wechseln sich bei sehr geringer Regenwahrscheinlichkeit ab. /rp