Die Nationalpolizei hat in der Nacht auf Dienstag (27.9.) einen Deutschen an der Playa de Palma auf Mallorca festgenommen. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, den DJ eines Lokals am Ballermann angegriffen und verletzt zu haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen zwei Uhr morgens im Ortsteil Las Maravillas. Augenzeugen zufolge soll der Mann den DJ aufgefordert haben, die Musik zu ändern, da ihm diese nicht gefiel. Daraufhin soll es zur Diskussion zwischen den beiden gekommen sein. Gast warf Gläser auf den DJ Der Deutsche warf daraufhin mehrere Gläser auf den DJ. Dieser konnte aber ausweichen. Da nahm der aufgebrachte Gast einen Stuhl und schlug dem Angestellten damit auf den Kopf. Das Opfer erlitt eine Platzwunde. Diese wurde im Krankenhaus genäht. Um welche Musik es sich genau bei der Auseinandersetzung handelte, wurde in der Pressemitteilung der Polizei nicht spezifiziert. /pss