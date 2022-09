Die Guardia Civil auf Mallorca hat am vergangenen Wochenende eine 67-Jährige auf der Inca-Autobahn aufgegriffen. Die an Alzheimer erkrankte Frau war nachmittags in Santa Maria del Camí offenbar alleine zu einem Spaziergang aufgebrochen und hatte sich verirrt.

Da sie nicht nach Hause kam, verständigten die Angehörigen die Polizei. Einheiten der Guardia Civil und der Ortspolizei suchten Straßen und Wege in der Nähe des Wohnortes ab. Augenzeuge rief Guardia Civil Erst ein Notruf bei der Guardia Civil brachte die Beamten auf die richtige Spur. Ein Augenzeuge berichtete, dass eine Frau zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war. Eine Streife der Polizeieinheit machte die Dame in der Nähe der Ausfahrt nach Consell ausfindig. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel. Sie war müde und orientierungslos, wies aber keine Verletzungen auf. Die Beamten brachten sie nach Hause. Ähnlicher Fall vor wenigen Tagen Wenige Tage zuvor hatte die Ortspolizei Palma ebenfalls eine alzheimerkranke Frau auf einer Autobahn gerettet. Die Urlauberin war am 16.9. am Flughafen als vermisst gemeldet worden. Einige Stunden später fanden die mit der Suche beauftragten Beamten sie auf einer Brücke über der Flughafenautobahn. Die Frau war offenbar kurz davor, herunterzuspringen. Einem Polizisten gelang es, sie von diesem Plan abzubringen. /pss