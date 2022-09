Ein Tiefdruckgebiet soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30.9.) Mallorca erreichen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Orange ausgegeben. Ab Freitagnachmittag soll das Wetter wieder besser werden.

Schon am frühen Donnerstagvormittag kann auf der Insel ein leichter Regen einsetzen. Davon ausgenommen sind der Südosten um Santanyí und der Südwesten um Port d'Andratx. Die Temperaturen gleichen denen der vergangenen Tage, sprich die Höchstwerte liegen bei 24, vereinzelt bei 25 Grad.

Somit ist der Moment gekommen, an dem Luft- und Wassertemperatur gleich hoch sind. Das Meer an der Playa de Palma misst ebenfalls 25 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig in östliche Richtung.

Das Unwetter kommt in der Nacht

Ab 22 Uhr hat Aemet die Warnstufe Gelb ausgegeben. Im Süden soll der Regen bei 25 Litern pro Stunde und pro Quadratmeter etwas schwächer ausfallen. Neben dem Niederschlag sind heftige Gewitter möglich. Am Donnerstagmittag hat Aemet die Warnstufe für den Norden und Westen erhöht. Dort rechnet der Wetterdienst nun mit 50 Litern Niederschlag.

Das Unwetter zieht sich über die ganze Nacht bis in den Freitag hinein. Erst um 15 Uhr werden die Warnstufen aufgehoben. Am Vormittag warnt Aemet zudem vor starkem Wellengang und Sturm an der Nord- und Westküste Mallorcas.

Gen Wochenende schönes Wetter auf Mallorca

Laut der Wetterkarte könnte schon am Mittag die Sonne hinter der Wolkendecke durchblitzen, die sich erst am Abend gänzlich verzieht. Die Temperaturen sinken. Das warme Meer sorgt an den Küsten für Höchstwerte um die 22 Grad, in der Inselmitte bleiben manche Orte gar knapp unter der 20-Grad-Marke. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 9 und 15 Grad,

Das Wochenende soll schön werden. Am Samstag sind noch wenige Wolken am Himmel, am Sonntag wohl gar keine mehr. Die Temperaturen steigen deutlich an. Samstag werden es bis zu 26 Grad, am Sonntag bis zu 28 Grad. Wobei es tendenziell im Norden etwas wärmer als im Süden ist. /rp