Ganz so schlimm war das mit der Warnstufe Orange auf Mallorca angekündigte Unwetter dann doch nicht. Das Tiefdruckgebiet ist größtenteils an der Insel vorbeigezogen. Am Freitagvormittag (30.9.) schien schon wieder die Sonne. Die Aussichten für das Wochenende sind rosig.

Lediglich Ibiza hat es etwas härter erwischt. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet sind auf Mallorcas Nachbarinsel 42 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, 35 davon binnen einer Stunde. Auf Mallorca liegt der Höchstwert bei 23 Litern in Escorca. Die Zahlen sind jedoch ungenau, da die Daten erstmal nur bis 7 Uhr morgens erfasst wurden. Danach kam es aber unter anderen in Palma de Mallorca nochmal zu kurzen heftigen Schauern.

Precipitaciones (l/m2) últimas 12 horas, en #Baleares:#Pitiusas

42 Sant Joan de Labritja (35 en 1h)

26 Eivissa (24 en 1h)

24 Sant Antoni de Portmany

12 Aeropuerto de Ibiza

4 Formentera#Mallorca

23 Escorca, Son Torrella

14 Escorca, Lluc

13 Banyalbufar

10 Serra d'Alfàbia pic.twitter.com/P797qeZYln — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 30 de septiembre de 2022

Offiziell gilt die Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter am Freitag noch bis 15 Uhr. Wie auf den MZ-Livecams zu sehen ist, sieht es derzeit aber überwiegend sonnig aus. Am ehesten herrscht noch im Nordosten Mallorcas die Gefahr, dass das Unwetter erneut zuschlägt. Die Stadt Palma hat derweil den Stadtstrand Can Pere Antoni geschlossen, da nach den Regenfällen Fäkalwasser ins Meer gespült wurden.

Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab, die Tendenz geht dahin, dass es trocken bleibt. Dafür weht bis zum Abend aber ein böiger Wind. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den Vortagen auf Höchstwerte von 22 Grad. In der Nacht reichen die Tiefstwerte von 11 Grad (Porreres) bis 17 Grad (Andratx).

So wird das Wochenende auf Mallorca

Am Samstag steigen die Temperaturen auf 24, vereinzelt 25 Grad. Das Wochenende startet sonnig, erst gen Nachmittag tauchen ein paar wenige Wolken auf. Die Wassertemperaturen liegen bei 24 Grad an der Playa de Muro, 25 Grad an der Playa de Palma. In der Nacht bleiben die Werte konstant.

Ab Sonntag gibt es ein kurzes Sommer-Comeback. Die Sonne scheint bei 28 Grad. Am Montag wird voraussichtlich sogar nochmal die 30-Grad-Marke geknackt. Ab Dienstag wird es aber wieder wechselhaft, die Temperaturen bleiben hoch. /rp