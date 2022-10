Ein 47-Jähriger ist beim Brand eines Bootes verletzt worden, zu dem es am Sonntag (2.10.) im Hafen von Colònia de Sant Pere im Nordosten von Mallorca gekommen war. Das Feuer wurde gelöscht, die betroffenen Boote sanken allerdings auf den Grund.

Das Feuer war gegen 14.30 Uhr ausgebrochen, auf einem sechs Meter langen Motorboot, das im Hafen vor Anker lag. Die Flammen griffen auf ein daneben liegendes Segelboot über.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes befand sich ein Mann auf dem Motorschiff. Er versuchte, das Übergreifen der Flammen auf andere Boote zu verhindern, und zog sich dabei beträchtliche Verbrennungen am Hals und an den Beinen zu. Der Mann, ein Mallorquiner aus Petra, wurde in einem Krankenwagen ins Krankenhaus von Manacor gebracht. Es handle sich um Verbrennungen ersten Grades, hieß es.

Das Feuer bekämpften unterdessen Einsatzkräfte der Feuerwachen von Artà und Manacor. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Auch Beamte der Ortspolizei von Artà sowie der Guardia Civil eilten zum Hafen. /ff