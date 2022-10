Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Woche auf Mallorca geht es am Montag (3.10.) erstmal sonnig weiter. Bei praktisch wolkenlosem Himmel werden zu Wochenbeginn noch einmal bis zu 28 Grad in Palma de Mallorca erreicht, in Lluc im Tramuntana-Gebirge immerhin 24 Grad. Am Nachmittag gibt es laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet ein paar einzelne Wolken, der Wind weht schwach, an der Küste etwas böiger. Nachts wird es frisch, die Temperaturen sinken auf Werte um die 15 Grad in der Balearen-Hauptstadt und 11 Grad in der Tramuntana.

Am Dienstag (4.10.) gibt es ein paar Wolken mehr, es bleibt aber überwiegend sonnig, und der Wind weht weiter nur schwach. Ortsweise Nebelfelder am Morgen, am Nachmittag werden lokale Schauer nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte bleiben laut der Prognose unverändert, nachts wird es etwas milder mit Tiefstwerten um die 18 Grad in Palma de Mallorca und 15 Grad in Felanitx im Südwesten. Am Mittwoch (5.10.) wird es dann voraussichtlich etwas unbeständiger. Zwar scheint vielerorts auf der Insel die Sonne, vor allem im Süden der Insel dürfte es aber ortsweise in der zweiten Tageshälfte etwas regnen. Der Wind weht weiterhin schwach. Höchstwerte um die 28 Grad, Tiefstwerte nachts zwischen 14 und 18 Grad. Auf einen Sonne-Wolken-Mix mit ein paar Schauern mehr muss man sich am Donnerstag einstellen. Ortsweise sind Gewitter möglich. Die voraussichtlichen Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad, die Tiefstwerte nachts zwischen 14 und 19 Grad. Zum Wochenende wird die Wetterlage dann zunehmend instabiler. Besonders am Freitag dürfte es vielerorts regnen - nach dem heißen Sommer sind Niederschläge weiterhin dringend nötig. Strandfans kommen aber während der sonnigen Stunden auch in der neuen Woche voll auf ihre Kosten: Das Mittelmeer ist mit Temperaturen zwischen 24 und 26 Grad noch angenehm warm. Warnstufen wegen Regen, Wind oder hoher Wellen sind keine ausgerufen. /ff Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus