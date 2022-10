Die Wetterprognose für die kommenden Tage auf Mallorca sieht nicht allzu rosig aus. Die Sonne zum Wochenstart sollte genossen werden. Denn ab Mittwochnachmittag zieht der Himmel zu und es soll in der Folge hauptsächlich regnen.

Am Dienstag bleibt es bei einem Sonne-Wolken-Mix überwiegend schön. Nur am Abend kann es in der Inselmitte leicht tröpfeln. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, an den Küsten etwas böiger. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 25 Grad (Cala Ratjada) bis 28 Grad (Santa María del Camí). Die Sonne verschwindet um 19.29 Uhr. Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 15 Grad in der Inselmitte und 18 Grad an den Küsten mild.

Baden im Meer sollte noch möglich sein

Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Wassertemperatur an der Playa de Muro auf 26 Grad, an der Playa de Palma auf 25 Grad. Wer nicht gerade eine Frostbeule ist, kann da durchaus noch im Meer baden.

MZ Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Um 7.48 Uhr geht die Sonne am Mittwoch auf. Der Tag startet sonnig. Ab 15 Uhr ziehen dicke graue Wolken vom Süden her über die Insel. Gen Abend kann es zu ein paar wenigen Regentropfen kommen, die Saharastaub herabregnen lassen. Ein Gewitter kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag nicht.

Ab Donnerstag regnet es immer wieder

Spätestens am Donnerstag setzt der Regen ein. Aemet beziffert die Wahrscheinlichkeit auf 80 Prozent am Vormittag und 95 Prozent am Nachmittag. Heftige Gewitter sind möglich. Stand Dienstagmittag (4.10.) hat der Wetterdienst noch keine Warnstufe ausgegeben. Die Temperaturen bleiben weiter konstant.

Freitag geht es unverändert weiter. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt zwischen 95 und 100 Prozent. Die Sonne blitzt wohl höchstens kurz hinter der grauen Wolkendecke hervor. Am Wochenende zeigt sie sich für längere Phasen, der Regenschirm sollte aber ein ständiger Begleiter sein. /rp