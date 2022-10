Ein Landwirt ist am Dienstag (4.10.) gestorben, als er mit seinem Traktor vier Meter in die Tiefe gestürzt ist. Wie die Rettungskräfte mitteilen, war der 78-Jährige gerade auf dem Rückweg von seiner Arbeit auf dem Feld, als er gegen 19.20 Uhr auf einem Landweg nahe Manacor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Traktor verlor.

Feuerwehr konnte die Leiche des Mannes bergen

In der Nähe des Weges ging es aber stark in die Tiefe, weswegen der Mann vier Meter tief stürzte. Nach dem Sturz konnte der Landwirt erst nicht aus dem Fahrzeug geholt werden. Feuerwehrkräfte mussten den Traktor aufbrechen. Am Ende konnten sie aber nur die Leiche des Mannes bergen. /mwp