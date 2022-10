Der Täter, der im September eine Frau an der Playa de Palma angeschossen hatte, hat sich am Mittwoch (5.10.) der Polizei auf Mallorca gestellt. Das Opfer liegt weiter mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Der Mann soll am Mittwochabend dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Policía Nacional auf Mallorca hervor.

