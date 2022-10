Weite Teile von Mallorca sind mit Sonnenschein in den Mittwoch (5.10.) gestartet. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 27 Grad steht der Insel ein weitgehend herrlicher spätsommerlicher Tag bevor, an dem es nur vereinzelt zu Wolkenfeldern kommen soll. Bei Wassertemperaturen von 26 Grad in Font de Sa Cala bei Cala Ratjada, sowie 25 Grad am Es Trenc und an der Playa de Palma, sollte für Urlauber einem Bad im Meer nichts im Wege stehen.

Und vielleicht sollte man die Gelegenheit nutzen, denn in den kommenden Tagen wird es deutlich ungemütlicher. Ab Mitternacht hat der spanische Wetterdienst Aemet für die gesamte Insel Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter ausgerufen. Diese zieht sich nach aktuellem Stand bis Freitagnachmittag gegen 18 Uhr hin.

Am Mittwochmittag hat Aemet die Warnstufe für Donnerstagnachmittag sogar auf Orange erhöht. Dies gilt allerdings bislang nur für den Osten der Insel.

Regenwahrscheinlichkeit steigt im Verlauf des Tages

Am Donnerstagvormittag ist die Regenwahrscheinlichkeit in Inca mit 40 Prozent in Inca am höchsten. Im Laufe des Nachmittags liegt sie auf der gesamten Insel bei rund 60 Prozent. Am Abend ist es sehr wahrscheinlich, dass es im Norden der Insel in den Gegenden um Pollença und Artà regnen wird.

Besonders nass dürfte es am Freitag werden. In weiten Teilen der Insel liegt die Regenwahrscheinlichkeit dann bei über 90 Prozent, teilweise sogar bei 100 Prozent. In der Inselhauptstadt Palma ist sie mit 65 Prozent allerdings etwas geringer. Die Sonne wird man aber wohl eher nicht zu Gesicht bekommen.

Auch am Samstag wird Regen erwartet

Erst am Freitagabend soll sich die Lage wieder etwas beruhigen, wobei dies nur eine kurze Verschnaufpause ist. Denn auch für Samstag sieht der Wetterdienst Regenfälle vor. Eine Warnstufe ist noch nicht ausgerufen, das dürfte aber in den kommenden Tagen folgen.

Die Temperaturen gehen am Donnerstag leicht auf 24 Grad herunter und bleiben in den darauffolgenden Tagen konstant. In den Nächten bleibt es allerdings weiterhin warm. In Palma kratzen die Tiefstwerte an der 20-Grad-Marke.