Beruhigt sich das Wetter auf Mallorca ein wenig oder nicht? Der spanische Wetterdienst Aemet hat den Freitag (7.10.) über mehrfach seine eigenen Prognosen revidiert und die Warnstufen ausgeweitet. Bis zum Abend galt inselweit Warnstufe Orange. Ob sie auch am Samstag noch beibehalten wird, war unklar.

Eine Rolle mag bei der Unsicherheit auch spielen, dass die starken Regenfälle örtlich sehr begrenzt sind. Nachdem es in der Nacht von Freitag auf Samstag Manacor, Sant LLorenç und Artà erwischte, waren am Freitagnachmittag Sa Pobla und Montuïri an der Reihe, wie im Netz zirkulierende Videos beweisen. In Montüiri trat dabei ein Sturzbach über die Ufer. Ein Video, dessen Autor bislang nicht bestätigt werden konnte, zeigt vom Wasser umspülte Autos.

Auch diese Bilder des öffentlich-rechtlichen Fernsehens RTVE zeugen von großen Niederschlägen rund um den Ort in der Inselmitte von Mallorca:

In Sa Pobla regnete es ebenfalls lang und anhaltend, Anderswo auf der Insel schien hingegen über weite Teile des Tages die Sonne. Theoretisch soll sich das Wetter ab dem Abend beruhigen, wobei es am Samstag und am Sonntag nach der derzeitigen Wettervorhersage weiter zu örtlich kräftigen Niederschlägen kommen kann. Davon betroffen ist dann voraussichtlich besonders der Süden von Mallorca, so der Wetterdienst.

Las precipitaciones tienden a remitir aunque aún podríamos tener algunas de cierta intensidad especialmente en #Menorca.



🟡Mañana la probabilidad de PCP fuertes se concentraría por la tarde en el sur de Mallorca (#FMA).



⬇️Prob. de PCP > 30 mm/6h de #gSreps en las próximas 24h. pic.twitter.com/n2zxjfm0RP — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 7 de octubre de 2022

Der Starkregen erklärt sich zum Teil auch mit den nach wie vor hohen Temperaturen: Im Süden und Südwesten waren es am Freitag bis zu 29 Grad.