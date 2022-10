Der Herbst bringt auf Mallorca dieser Tage starke Niederschläge mit sich. Im Osten der Insel hat es in der Nacht auf Freitag (7.10.) so stark geregnet, dass es zu Überschwemmungen gekommen ist. Und auch für das Wochenende sollten Urlauber und Einheimische den Regenschirm immer dabei haben.

Am Freitag (7.10.) gelten noch auf fast der gesamten Insel die Warnstufen wegen starken Regenfällen und Gewittern. Im Tramuntana-Gebirge, sowie im Norden und Osten Mallorcas gilt die Warnstufe orange wegen Starkregens. Im Süden und im Inselinneren die Warnstufe gelb. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt Unwetter bis etwa 20 Uhr voraus. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt tagsüber nahezu inselweit bei 80 bis 90 Prozent, nur rund um Andratx sind es "lediglich" 65 Prozent. Die Temperaturen bleiben dabei aber angenehm zwischen 18 und 27 Grad.

Samstag und Sonntag wird es auf Mallorca nass

Und auch am Samstag dürfte es nass werden. Der Wetterdienst sagt einen Sonne-Wolken-Mix mit Schauern voraus, wieder könnte Andratx als einziger Ort trocken bleiben. Gegen Abend lässt der Regen wohl nach. Die Höchsttemperaturen bleiben dabei konstant zwischen 25 und 27 Grad. Nachts dagegen wird es gerade im Inselosten kühler. Die Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad in der Gegend von Artà.

Am Sonntag ist das Wetter sehr ähnlich wie am Samstag. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 26 Grad, wieder wechseln sich Sonne und Regen ab, wieder wird es erst am Abend trocken. Erst mit Beginn der neuen Woche am Montag werden die Vorhersagen besser. Die Herbsttage der folgenden Woche sollen größtenteils ruhig, warm und sonnig verlaufen. /mwp