Der sogenannte Kaltlufttropfen, in Spanien als gota fría oder DANA bekannt, hat zugeschlagen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Freitag (7.10.) einen Regenrekord auf Menorca gemessen. Auf Mallorca kam es vor allem in der Inselmitte und im Osten zu Überschwemmungen. Palma kam fast ohne einen Regentropfen davon. Das könnte sich am Samstagnachmittag ändern.

Wie kommt es zu den starken Regenfällen im Herbst?

Der Kaltlufttropfen ist ein typisches Herbstunwetter auf den Balearen. In großen Höhen erreichen kalte Luftmassen die Insel. Von unten steigen durch das noch durch den Sommer erhitzte Mittelmeer warme und feuchte Luftmassen zusammen. Durch den Aufeinanderprall entstehen Gewitterwolken, die für örtlichen Starkregen sorgen können.

Wie plötzlich das geschehen kann, zeigt nicht nur das Beispiel der Flutkatastrophe in Sant Llorenç 2018 sondern auch die starken Niederschläge in Montuïri und Sa Pobla am Freitag. Binnen zehn Minuten fielen in Sa Pobla 14 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Wie aus dem Nichts tauchten 75 km/h schnelle Sturmböen auf:

Esta célula convectiva ha dejado a primeras horas de la tarde una racha de 75 km/h y 14 mm en tan solo 10 min en la estación de AEMET de sa Pobla .



Bonita captura @bielperello https://t.co/fF0U6Zr4KV pic.twitter.com/O3CRHA3mkh — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 7 de octubre de 2022

Schlimmer hat es Menorca erwischt. Mit 159,2 Litern pro Quadratmeter wurde der Regenrekord gebrochen. Dieser lag zuvor bei 145,5 Litern am 4. Oktober 1957 in Mahón. In den vergangenen beiden Tagen waren es 264 Liter, das ist mehr als die Hälfte des jährlichen Niederschlags:

Ahora que tenemos una tregua (el episodio todavía no ha acabado) toca hacer balance.

🛶☔️En #Manacor ha llovido en dos días (264 mm) más de la mitad de lo que suele caer en todo un año (~500 mm). Así es el mediterráneo en otoño... pic.twitter.com/rcUoWwNH1T — Duncan Wingen (@DuncanWingen) 7 de octubre de 2022

Ruhe vor dem Unwetter am Samstag

Wie der Regenradar von Aemet zeigt, zirkulieren die Gewitterwolken derzeit um Mallorca, was den Sonnenschein am Samstagmorgen erklärt:

La dana se desplaza hacia el norte y se rellena, aunque queda aire frío en niveles altos.

Intervalos nubosos con chubascos ocasionales y tormentas, más probables en #Menorca, y sur de #Mallorca por la tarde.



Predicción:https://t.co/c9dazv2bvh



Radar:https://t.co/gYB0AFnvgx pic.twitter.com/ahlJEAQFgl — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 8 de octubre de 2022

Anfangs hatte der Wetterdienst nur für den Süden Mallorcas die Warnstufe Gelb ausgegeben. Diese gilt nun noch bis 18 Uhr für die ganze Insel. Danach soll die Sonne scheinen. Die Temperaturen erreichen 26 Grad im Süden, 22 Grad im Norden Mallorcas.

En Alaró descargando toda el agua que no hizo en los ultimos meses, casi no se ven los picos de las montañas a lado del pueblo. Y no para si no que parece intensificarse. pic.twitter.com/Bqw0bBhm0u — Livio (@LivioBaz) 8 de octubre de 2022

Marathon in Palma wohl ohne Regen

Am Sonntag soll es ähnlich weitergehen. Sprich erneut kann es zu heftigen Niederschlägen im Süden kommen, wenngleich Aemet keine Warnstufe ausgegeben hat und die Regenwahrscheinlichkeit in Palma nur mit 35 Prozent am Nachmittag (5 Prozent am Vormittag) beziffert. Gute Chancen für die Läufer des Marathons, trocken ins Ziel zu kommen.