Die Mallorquiner und Residenten, die sich nach dem langen, heißen Sommer nach kühleren Temperaturen sehnen, werden nicht begeistert sein. Aber die Urlauber, die in den kommenden Tagen auf der Insel entspannen, haben Grund zur Freude: Das Wetter wird nochmal richtig sommerlich.

Die Regenfälle der vergangenen Tage, die sich vor allem auf den Nordosten der Insel konzentrierten, sind am Donnerstag (13.10.) weitgehend vorbei. Hier und da gibt es zwar Wolkenfelder, auch vereinzelte Schauer sind nicht auszuschließen. Aber in weiten Teilen der Insel dürfte die Sonne bei Maximalwerten von 25 Grad scheinen. In der Nacht geht das Thermometer vor allem im Osten und in der Inselmitte auf bis zu 16 Grad herunter. In Palma droht bei 20 Grad eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Tropennacht.

Ab Freitag strahlend blauer Himmel

Am Freitag geht die Sonne um 8:04 Uhr auf und wird bei strahlend blauem Himmel auch den ganzen Tag über zu sehen sein. Die Höchsttemperaturen liegen am frühen Nachmittag sowohl im Orangental bei Sóller als auch im Osten rund um Manacor bei 26 Grad. Der Rest der Insel darf sich auf 25 Grad einstellen. In der Nacht gehen die Temperaturen noch einmal ein wenig hoch. Gegen Mitternacht werden in Artà und Santanyí 18 Grad erwartet, in Palma 21 Grad.

Mit dem Wochenende setzt sich der Trend der steigenden Temperaturen fort. Mit 29 Grad in Pollença und 28 Grad in Sóller kehrt in der Tramuntana quasi der Sommer wieder ein. In der Inselmitte um Sineu werden 27 Grad erwartet, ebenso viel in Palma. Llucmajor, Andratx und Santanyí können mit bis zu 26 Grad rechnen. In der Nacht wird es immerhin noch ein wenig kühler. Petra und Ariany dürfen sich über angenehme Tiefstwerte um die 15 Grad freuen.

Wassertemperaturen um die 25 Grad

Am Sonntag setzt sich der Trend fort. Pollença und Sóller kratzen weiterhin an der 30-Grad-Marke, im Rest der Insel werden Höchsttemperaturen von 27 Grad erwartet. Bei Wassertemperaturen um die 25 Grad ist ein Sprung ins Meer auch für Warmduscher möglich. Mit größeren Wolken sollte man in den Tagen nicht rechnen. /pss