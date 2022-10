Die Guardia Civil hat am Montag (10.10.) eine 24-jährige Frau festgenommen, die versucht hat, Drogen in das Gefängnis von Palma de Mallorca zu schmuggeln.

Drogenspürhund fand die Drogen

Wie die Polizei mitteilte, schlug ein Drogenspürhund bei der Sicherheitskontrolle an. Er bellte von den zwölf Menschen, die an diesem Tag für einen Besuch in das Gefängnis gekommen waren, spezifisch die Frau an. Sie wurde daraufhin beiseite genommen, abgetastet und durchsucht.

Die Frau brachte dabei zwei Kugeln Haschisch hervor, die sie in sich getragen hatte. Wo genau sie die insgesamt 50 Gramm an Drogen "in ihrem Inneren" versteckt hatte, gab die Polizei nicht bekannt. /mwp