Mallorca und die Balearen sind die spanische Region, deren Bevölkerung bis zum Jahr 2037 Jahren proportional wohl am stärksten zunehmen wird. Das spanische Statistik-Institut INE rechnet mit einem Bevölkerungswachstum von bis zu 25 Prozent, sollte sich der derzeitige demografische Trend weiter fortsetzen. Das wären dann laut der INE-Zahlen 1.530.103 Menschen. Das INE veröffentlichte am Donnerstag (13.10.) die Prognosen für das Bevölkerungswachstum in Spanien in den kommenden 15 Jahren.

Nach den Balearen sind Murcia (16 Prozent), die Kanarischen Inseln (15,5 Prozent) und Madrid (15,4 Prozent) die Regionen mit dem höchsten prozentualen Anstieg landesweit. Die Autonomen Regionen Galicien, Kastilien und León, Extremadura und Asturien verzeichnen nach den INE-Prognosen einen Bevölkerungsschwund. Knapp 40 Prozent Ausländer auf den Inseln Die Balearen sind eine der wenigen Regionen (zusammen mit Murcia, Madrid sowie Ceuta und Melilla), in denen die Zahl der Geburten die Zahl der Sterbefälle übersteigt. Außerdem werden die Inseln in den kommenden Jahren die Region mit den stärksten Wanderungsbewegungen mit dem Ausland sein - gemessen an ihrer Größe. Der Prozentsatz der ausländischen Bewohner auf den Inseln soll bis zum Jahr 2037 auf knapp 40 Prozent ansteigen. Die Zunahme der Bevölkerung auf den Inseln dürfte die spezifischen Probleme der Balearen gravierender machen: Vor allem die Wohnungsnot - bereits jetzt fehlen rund 20.000 Wohnungen - und der gerade im Sommer ausgeprägte Wassermangel könnten sich weiter verschärfen. Spanien wächst deutlich In Spanien insgesamt steigt die Bevölkerungszahl nach INE-Schätzungen im Jahr 2037 von heute etwa 48 Millionen Menschen auf dann rund 51,67 Millionen und im Jahr 2072 aufgrund der Migration auf 52,9 Millionen Menschen. Zwischen 2022 und 2036 werden 5,5 Millionen Kinder geboren - 14,2 Prozent weniger als in den vorangegangenen 15 Jahren. Ab 2058 soll die Zahl der Geburten dann wieder zunehmen. Die Lebenserwartung bei der Geburt wird im Jahr 2071 für Männer 86,0 Jahre und 90,0 Jahre für Frauen erreichen, was einem Zuwachs von 5,8 und 4,2 Jahren gegenüber den heutigen Werten entspricht. Die Lebenserwartung für Menschen im Alter von 65 Jahren würde im Jahr 2071 für Männer 22,7 Jahre (3,7 Jahre mehr als heute) und für Frauen 26,3 Jahre (3,2 Jahre mehr) betragen. /jk