Eleganter Besuch auf Mallorca: Am Sonntag ist die "Evrima", ein in Spanien gebautes Luxus-Kreuzfahrtschiff, bei ihrer Jungfernfahrt in der Bucht von Alcúdia eingelaufen. Der Bau der "Evrima" wurde auf der Werft Hijos de J. Barreras in Vigo begonnen, doch aufgrund verschiedener Probleme wurde das Schiff schließlich auf der Werft in Santander fertiggestellt. Das Kreuzfahrtschiff ist 190 Meter lang und 23 Meter breit und hat das Erscheinungsbild einer überdimensionierten Yacht.

Die "Evrima" ist Teil der Ritz-Carlton Yacht Collection, die zur Hotelkette Ritz-Carlton gehört, die mit diesem Projekt in den Kreuzfahrtmarkt einsteigt. Das Schiff bietet 298 Passagieren in 149 Suiten und 246 Besatzungsmitgliedern Platz. Im Inneren bietet die "Evrima" den Luxus eines Boutique-Hotels mit einem komplett ausgerüsteten Spa und mehreren Wassersport-Möglichkeiten. An Bord gibt es einen Infinity-Pool, die Wände der Yacht bestehen allesamt aus Glas, um von überall aus das Meer sehen zu können.

Spitzenküche von Aqua-Chefkoch Sven Elverfeld

An Bord gibt es fünf verschiedene Restaurants, unter anderem eines mit einem Menü, das vom deutschen Spitzenkoch Sven Elverfeld zusammengestellt wird. Elverfeld ist Chefkoch des Drei-Sterne-Restaurants Aqua im Ritz-Carlton-Hotel in Wolfsburg. Alle Gäste, die eine Suite buchen, bekommen einen persönlichen Assistenten oder eine persönliche Assistentin an die Seite gestellt, die sich die gesamte Reise über um die Wünsche der Reisenden kümmern.

Das Schiff hat vor einigen Wochen seine Navigationstests abgeschlossen und ist von Santander aus in den Hafen von Marseille gefahren, wo es den letzten Feinschliff erhielt. Von dort aus ging es zur Jungfernfahrt nach Barcelona, wo es zum ersten Mal Passagiere aufnahm. Die erste Kreuzfahrt des Schiffes dauert sieben Tage und wird am Samstag (22.10.) in Nizza enden, wobei das Schiff auf dem Weg zweimal Mallorca besucht: Am Sonntag (16.10.) ging sie in der Bucht von Alcúdia vor Anker, und am Montag (17.10.) wird sie in Palma de Mallorca sein, wo sie zwei volle Tage verbringen wird - ungewöhnlich für Kreuzfahrtschiffe, die üblicherweise jeden Tag einen anderen Hafen ansteuern. Von Palma aus geht es nach Saint Tropez.