Wer braucht schon Urlaub in der Karibik, wenn er nach Mallorca kann? Das Mittelmeer vor den Balearen ist aktuell wärmer als an den meisten Traumstränden weltweit. Bei den sommerlichen Temperaturen am Wochenende waren viele Einwohner und Urlauber auf Mallorca auch Mitte Oktober nochmal am Strand. Und konnten abgesehen von Sonnenschein auch ein Bad mit erstaunlich angenehmem Wassertemperaturen genießen. Das Meer vor Mallorca war den gesamten Sommer über warm wie nie. Wochenlang hielt sich die Temperatur bei 29 bis 31 Grad. Im Herbst geht es ähnlich weiter.

Am Naturstrand Es Trenc beispielsweise ist das Wasser am Montag (17.10.) immer noch 24 Grad warm. Bei 27 Grad Außentemperatur ist es so keine zu große Überwindung, schwimmen zu gehen. Genauso ist es an der Playa de Palma. Auch dort werden im Wasser 24 Grad gemessen, außerhalb 28 Grad. So oder so ähnlich sind die Messungen und Vorhersagen des spanischen Wetterdienstes Aemet für die gesamte Insel. An der Bucht von Santanyí ist das Wasser mit 25 etwas wärmer, an der Playa de Muro mit 23 etwas kühler.

Wassertemperaturen: Wärmer als auf Mallorca ist es nur in Florida

Im Herbst ist das Meer generell noch aufgewärmt vom Sommer und damit viel wärmer als im Winter oder Frühjahr. Trotzdem sind die aktuellen Wassertemperaturen außergewöhnlich. Deutlich wird das vor allem im Vergleich zu Traumstränden auf der gesamten Welt. So liegt die Wassertemperatur an der Copacabana in Brasilien aktuell bei 23 Grad. Kälter ist es im Süden Australiens bei Melbourne, wo Mitte Oktober das Wasser eine Temperatur von 14 Grad hat. Allerdings ist in den Ländern gerade nicht Herbst, sondern Frühling, da sie sich auf der Südhalbkugel befinden.

Aber auch am Santa Monica Beach in Kalifornien, dem langen Sandstrand, an dem zum Beispiel "Baywatch" gedreht wurde, müssen Schwimmer bei 19 Grad etwas mehr frieren als auf Mallorca. Übrigens auch bei den direkten Nachbarn im Mittelmeer: In Saint Tropez ist das Meer gerade 21,4 Grad warm.

Wärmer als auf Mallorca ist es dagegen für Schwimmer in Miami, denn in Florida hat das Meer wegen warmer Strömungen das gesamte Jahr über eine hohe Temperatur. Auch jetzt im Sommer ändert sich bei 28 Grad nichts daran.