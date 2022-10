Der Berufungsprozess gegen zwei Studenten am Landgericht Würzburg ist am Montag (17.10.) geplatzt. Das berichtet die Zeitung "Die Kitzinger". Den beiden Männern wird vorgeworfen, im August 2019 zwei Bundespolizisten an der Playa de Palma verprügelt zu haben. In erster Instanz waren die beiden Angeklagten zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden.

Mehr zum Thema Polizisten auf Mallorca verprügelt: Sitzen die wahren Täter in Würzburg auf der Anklagebank?