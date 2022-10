Es bleibt warm auf Mallorca: Nachdem unter anderem in Capdepera (22 Grad), in Palma (21 Grad) und in Pollença (20 Grad) in der Nacht auf Mittwoch (19.10.)Tropennächte verzeichnet wurden, steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 30 Grad.

Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet soll diese Marke am frühen Nachmittag in Santa Maria del Camí erreicht werden. In Inca sollen es zu dem Zeitpunkt 29 Grad werden. In Artà wird es mit bis zu 25 Grad ein wenig kühler, die Deutschen-Hochburgen Andratx und Santanyí können mit 26 Grad rechnen. Die Wolken, die noch am Vormittag über Teilen der Insel hingen, verschwinden im Laufe des Tages und der Himmel zeigt sich strahlend blau. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung.

In der Nacht dürfte es erneut ziemlich warm bleiben. Der Balearen-Hauptstadt Palma, aber auch Andratx und der Inselmitte um Sineu droht bei Temperaturen ab 20 Grad eine weitere Tropennacht.

Bedeckter Himmel, hohe Temperaturen

Am Donnerstag beginnt der Tag in Teilen der Insel erneut bedeckt, teilweise können auch dunkle Wolken in der Gegend um Muro oder auch im Nordosten bei Cala Ratjada den Anschein auf Niederschläge erwecken. Laut aktueller Vorhersage sollen diese aber nicht eintreten. Ansonsten ähneln die Temperaturen denen am Mittwoch. Erneut dürften in Santa Maria del Camí mit 30 Grad die Höchstwerte gemessen werden. In den anderen Teilen der Insel steigen die Temperaturen leicht, sodass 28 bis 29 Grad auf dem Thermometer angezeigt werden dürften. Es droht eine weitere Tropennacht.

Am Freitag bietet sich ein ähnliches Bild, wobei das Zentrum der Höchsttemperaturen ein wenig nach Norden wandert und nun in Inca auch die 30 Grad geknackt werden. In den übrigen Teilen der Insel werden bei tendenziell eher bedecktem Himmel erneut 28 bis 29 Grad erwartet.

Am Wochenende bis zu 34 Grad

Abkühlung ist nicht in Sicht, eher das Gegenteil: In Pollença werden am Wochenende bis zu 34 Grad erwartet. Weite Teile der Insel dürfen ebenfalls Werte von über 30 Grad sehen. /pss