Die ungewöhnlich hohen Temperaturen setzen sich auf Mallorca fort. Von Donnerstag auf Freitag (21.10.) gab es eine weitere Tropennacht auf der Insel. In Cala Ratjada, aber auch in Banyalbufar und Sóller versuchten Anwohner und Urlauber bei Temperaturen von mindestens 22 Grad in den Schlaf finden. In Palma waren es 21 Grad. In vielen weiteren Gemeinden der Insel, unter anderem Llucmajor, Son Servera und Santanyí blieb das Thermometer bei 20 Grad Tiefsttemperatur stehen.

Otra noche tropical!!en el archipiélago. T mín (ºC) de hoy en #Baleares:#Mallorca

22 Far de Capdepera

22 Sóller, Puerto

22 Banyalbufar

22 Portocolom

21 Palma, Portopí

21 C. Sant Pere

20 Andratx, Sant Elm

20 Porreres

20 Port de Pollença

20 Son Servera

20 Santanyí

20 Llucmajor pic.twitter.com/3MRTazj2u2 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 21 de octubre de 2022

Am Freitag soll laut dem spanischen Wetterdienst tagsüber der 30-Grad-Marke nicht geknackt werden. Bei generell eher leichtem Südwind liegen die Höchstwerte am frühen Nachmittag bei 29 Grad in Pollença und 28 Grad in Sóller, Inca und Artà. In Andratx und Santanyí werden es maximal 26 Grad. Der Himmel ist teilweise bewölkt, Niederschläge werden aber nicht erwartet. In weiten Teilen der Insel droht eine weitere Tropennacht.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Samstag gehen die Temperaturen in weiten Teilen der Insel im Vergleich zum Vortag leicht herunter. Allerdings konzentriert sich die Hitze in der Inselmitte und es wird erwartet, dass in Inca die 30 Grad erreicht werden. Immer wieder können sich im Laufe des Tages Wolkenfelder bilden. Der Wind weht weiter leicht, im Laufe des Nachmittags kann es an den Küsten zu stärkeren Brisen kommen.

Am Sonntag schnellt das Thermometer wieder nach oben. In Pollença werden mindestens 32 Grad erwartet. Auch im Nordosten um Cala Ratjada und Artà werden die 30 Grad erreicht. Die hohen Temperaturen erreichen auch Manacor, Llucmajor und Inca. Mit 29 Grad wird es in der Balearenhauptstadt Palma nur unwesentlich kühler. Santanyí und der Südwesten um Andratx erwarten Höchstwerte um die 28 Grad. Vereinzelte Wolken sind nicht auszuschließen. In der kommenden Woche soll sich das derzeitige Wetter nach dem aktuellen Stand weiter fortsetzen.