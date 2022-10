Hunderte Briefe, achtlos in einen Durchlauf des Torrent de Can Barbarà in Palma de Mallorca geworfen. Unmengen weiterer ungeöffneter Umschläge, versteckt unter einem Baum hinter der Pferderennbahn Son Pardo. Sie alle sind keine persönlichen Schreiben, sondern offizieller Schriftverkehr. Zahlungsaufforderungen, Mahnungen, gespickt mit persönlichen Daten und Informationen, die ihre Empfänger in vielen Fällen nie erreichten. Es ist ein kleiner Skandal, der sich in Palma rund um die Zustellerfirma CI Postal zusammengebraut hat. Über Monate hinweg sollen immer wieder Angestellte, die unter anderem damit betraut waren, Strafzettel von Palmas Rathaus an Verkehrssünder zu überbringen, die Korrespondenzen einfach entsorgt haben.

Mehr zum Thema Immer wieder die selbe Radarfalle: Autofahrer in Palma de Mallorca muss 6.000 Euro an Knöllchen zahlen