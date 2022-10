Ist es wirklich Ende Oktober? Urlauber und Residenten auf Mallorca staunen dieser Tage noch immer über deutlich zu hohe Temperaturen für diese Jahreszeit. Nach einem herrlichen Wochenende mit Höchstwerten von an die 30 Grad an einigen Orten der Insel geht es in der nächsten Woche genauso weiter.

Wobei: nicht ganz, denn es wird noch einmal wärmer. Die Nacht auf Montag (24.10.) geht einmal mehr in die Kategorie Tropennacht ein. Vor allem an den Küsten werden die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Marke fallen. Im Inselinneren wird es mit Tiefstwerten von rund 17 Grad zumindest ein wenig angenehmer zum Schlafen.

Das Meer ist noch rund 25 Grad warm

Der Montag selbst zeigt sich dann von seiner strahlendsten Seite. Kaum eine Wolke wird am Himmel zu sehen sein, die Sonne scheint von früh bis spät und erwärmt die Insel auf Höchstwerte von 26 Grad rund um Andratx und Santanyí und bis zu 30 Grad in Inca, Sa Pobla und Pollença. Wer kann, sollte den Tag für einen Ausflug an den Strand nutzen. Die Wassertemperaturen liegen derzeit etwa am Strand von Palmira in Peguera und am Strand von Formentor bei rund 24 bis 25 Grad.

Die Nacht auf Dienstag wird dann deutlich frischer als zuletzt gewohnt. In Andratx und Santanyí werden 17 Grad erreicht, in Palma de Mallorca beispielsweise aber nur noch 14 Grad. In weiten Teilen der Inselmitte bleibt das Thermometer bei 14 oder 15 Grad stehen.

33 Grad im Norden der Insel

So frisch die Nacht, so heiß wird dann der Dienstag (25.10.) selbst. Außer ein paar harmlosen dichteren Wolkenfeldern rund um Palma und in der Gegend um Llucmajor am Vormittag scheint auch an diesem Tag die Sonne wieder vom blauen Himmel. Die Temperaturen steigen an den Küsten auf Werte von 27 bis 29 Grad. Besonders heiß wird es mit 33 Grad in Pollença und Inca sowie 32 Grad in Sa Pobla und Sóller.

Auch am Mittwoch (26.10.) ändert sich an der Großwetterlage nichts. Zwar scheinen die Tropennächte für dieses Jahr ein Ende gefunden zu haben, doch tagsüber sind die Temperaturen für diese Jahreszeit weiterhin deutlich zu hoch, etwa sechs bis sieben Grad. In der Inselmitte werden wieder 31 bis 32 Grad erreicht. Am Meer bleibt es ein paar Grad kühler. Und wie es derzeit aussieht, bleibt es auch bis Ende der Woche bei dem stabilen Hochdruckwetter. Niederschläge sind weiterhin nicht in Sicht.