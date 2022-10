Eine 75-jährige Irin ist am Sonntagnachmittag (23.10.) auf Mallorca zu Tode gekommen, nachdem sie beim Wandern in der Serra de Tramuntana verunglückt war. Die Frau stürzte aus einer Höhe von etwa zehn Metern in der Gemeinde Escorca ab und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an Ort und Stelle starb.

