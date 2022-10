Mallorca erlebt einen ungewöhnlich warmen Herbst. Das drückt sich auch in den nächtlichen Temperaturen aus. In der Nacht auf Montag (24.10.) dürften die Bewohner einiger Gemeinden auf der Insel Schwierigkeiten gehabt haben, den Schlaf zu finden.

Besonders hart traf es dabei Banyalbufar in der Tramuntana. Dort wurden Mindestwerte von 28 Grad gemessen. Auch Port de Sóller (24 Grad), Capdepera (23 Grad) und Colònia de Sant Pere (21 Grad) erlebten Tropennächte. Portoclom und Andratx kamen auf 20 Grad, was die Schwelle zur Tropennacht darstellt.

An der Playa de Palma waren es 19 Grad, ebenso in Llucmajor. In Santanyí und Porreres ging das Thermometer auf 18 Grad herunter. /pss